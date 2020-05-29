Литпричал - современные cтихи и проза

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Современная литература - зеркало нашего мира, в котором отражаются мысли сегодняшнего поколения, веяния нашей эпохи, раскрываются насущные проблемы и анализируются события прошедших лет. Читать современную прозу и стихи - значит идти в ногу со временем, оставаться в курсе происходящего и быть неравнодушным к судьбе человечества.

Творчество современных писателей

Лирика, рассказы и любовные стихи сегодняшних творцов - это не та классическая литература, к которой мы привыкли. В каждой поэзии или повести отображены стремительные события нашего времени, проблемы поколения и вопросы, которые беспокоят каждого. Современный герой живет по соседству, ступает по тем же улицам, посещает те же места, что и читатель. Это близкий по духу и мировоззрению персонаж, который совершает похожие ошибки и старается гордо преодолеть все жизненные неурядицы. В современном герое каждый читатель отыщет частичку себя и найдет ответы, на вопросы, которые до этого казались неразрешимыми.

Литературный портал для творческих личностей

Современная художественная литература радует новыми именами и стилями. Литературный портал создан для того, чтобы каждый творческий человек смог поделиться своим талантом, а любители литературы сумели познать новые направления и познакомились с сегодняшними писателями. Стихи о любви, оригинальные песни и поздравления все это вы найдете на страницах нашего портала. Путь начинающего автора труден и тернист. Литпричал - идеальная возможность для молодых писателей и поэтов заявить о себе и опубликовать свои творения. Мы не ограничиваем авторов в выборе тематики, жанра и формы написания. Каждое стихотворение или роман заслуживают внимания. Кто знает, возможно через несколько лет молодой автор станет знаменитым, а его работы будут издаваться многочисленными тиражами.

Литпричал - уникальный творческий портал в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения. На форуме каждый может высказать свое мнение, написать рецензию или же выслушать критику со стороны.

Если вы начинающий автор или просто литературный гурман - эта площадка для вас. В нашем каталоге вы сможете найти уникальные произведения современных писателей и поэтов, поделиться своими работами и покорить сердца многих читателей. Литпричал - творческий дом для тех, кто готов открыть свое сердце навстречу прекрасному.