Литпричал - cтихи и проза

Литпричал - современные cтихи и проза

Стихи:

Рандеву (Николай Лакутин) - Лирика философская
Как далеко зашёл...(рецензия) (Борис Осинников) - Стихи, не вошедшие в рубрики
Из будущего (Ирина М) - Лирика любовная
Мой костёр. (Графоман Михалыч) - Лирика гражданская
Мы обижаем не любя (Сергей Лесов) - Лирика философская
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Разные жанры:

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Произведения в звуке:

С возрастом от сорока (verrel) - Лирика городская
Осуждаем ворону!! (Игорь Чемойдан) - Лирика философская
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Проза:

Коран наоборот (константин преловский) - Остросюжетная литература
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Сегодня День рождения:

Альбертыч /  Андрей Строчков /  Тори Найт /  Татьяна Гладышева
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Трудно быть не богом, а человеком.

Авторские анонсы:

Из будущего —[Ирина М]   Лирика любовная
Думаешь, мне страшно? —[Анна Шмалинская]   Стихи, не вошедшие в рубрики
Мнимо —[Татьяна Шеремет]   Лирика любовная
Романс на стихи Марины Цветаевой " Мне нравится", музыка Михаила Таривердиева, исполнение Татьяны Шеремет —[Татьяна Шеремет]   Песня
сомнение —[Хи жена дяди Тома]   Лирика любовная
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Радио «Литпричал»:

Исполнитель: Лана Горбачевская
Количество слушателей: 46 чел.
Представлены лучшие песни наших авторов!

Редакторские анонсы:

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Стихи и прозаСовременная литература - зеркало нашего мира, в котором отражаются мысли сегодняшнего поколения, веяния нашей эпохи, раскрываются насущные проблемы и анализируются события прошедших лет. Читать современную прозу и стихи - значит идти в ногу со временем, оставаться в курсе происходящего и быть неравнодушным к судьбе человечества.

Творчество современных писателей

Лирика, рассказы и любовные стихи сегодняшних творцов - это не та классическая литература, к которой мы привыкли. В каждой поэзии или повести отображены стремительные события нашего времени, проблемы поколения и вопросы, которые беспокоят каждого. Современный герой живет по соседству, ступает по тем же улицам, посещает те же места, что и читатель. Это близкий по духу и мировоззрению персонаж, который совершает похожие ошибки и старается гордо преодолеть все жизненные неурядицы. В современном герое каждый читатель отыщет частичку себя и найдет ответы, на вопросы, которые до этого казались неразрешимыми.

Литературный портал для творческих личностей

Творчество современных писателейСовременная художественная литература радует новыми именами и стилями. Литературный портал создан для того, чтобы каждый творческий человек смог поделиться своим талантом, а любители литературы сумели познать новые направления и познакомились с сегодняшними писателями. Стихи о любви, оригинальные песни и поздравления все это вы найдете на страницах нашего портала. Путь начинающего автора труден и тернист. Литпричал - идеальная возможность для молодых писателей и поэтов заявить о себе и опубликовать свои творения. Мы не ограничиваем авторов в выборе тематики, жанра и формы написания. Каждое стихотворение или роман заслуживают внимания. Кто знает, возможно через несколько лет молодой автор станет знаменитым, а его работы будут издаваться многочисленными тиражами.

Литпричал - уникальный творческий портал в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения. На форуме каждый может высказать свое мнение, написать рецензию или же выслушать критику со стороны.

Если вы начинающий автор или просто литературный гурман - эта площадка для вас. В нашем каталоге вы сможете найти уникальные произведения современных писателей и поэтов, поделиться своими работами и покорить сердца многих читателей. Литпричал - творческий дом для тех, кто готов открыть свое сердце навстречу прекрасному.






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