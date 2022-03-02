Литературный сайт
для ценителей творчества
Литпричал - cтихи и проза
Регистрация Войти
23. Я. 116. Сдаётся квартира [муж ЫК]
Лирика городская / просмотров: 14 / рецензий: 0
Вернись домой![автор слов:Светлана Севрикова] [Александр Гартвик]
Песня / просмотров: 133 / рецензий: 9
Шубка [Лидия Левина]
Басни / просмотров: 107 / рецензий: 2
Советский композитор [Лидия Левина]
Миниатюра / просмотров: 805 / рецензий: 2

Литпричал - современные стихи, проза, плейкасты

Активные пользователи:

Наиболее активные пользователи за месяц.

Стихи:

В страсти лучистой (Artan) - Лирика пейзажная
Повод (Кирилл Савинов) - Лирика любовная
Время моё (Франц Нахтигалl) - Лирика философская
Быка за рога (Николай Ширяев) - Лирика гражданская
И аз воздам (Николай Ширяев) - Лирика гражданская
Продолжение списка

Проза:

Продолжение списка

Разные жанры:

Продолжение списка

Конкурсы:

Конкурс: Снег на ветках, снег на крышах...
Снег на ветках, снег на крышах...
Конкурс: Жертвы Серых и парадокса Ферми.
Жертвы Серых и парадокса Ферми.
Голосование:
«Кинофестиваль "Мой золотой Оскар"»
«Тепло новогодних свечей»
«Новый Год. История»

Произведения в звуке:

Пламя Абсолюта (Ольга Горная) - Эзотерические стихи
УКРАЛИ ШЁПОТ (ЕvГеNiЙ ЛиВаДа) - Лирика любовная
Продолжение списка

Редакторские анонсы:

Продолжение списка

Новые авторы:

Сегодня День рождения:

Юлия Шейченко /  Анатолий Кольцов /  Светлана Калинина 5 /  Евгений Лыткин /  Владимир Оганесян /  Геннадий
Продолжение списка

Сейчас на сайте (24):

Из них зарегистрированные: (22)

Вэнь Цин  /  Александр Саркисов  /  Вадим Астанин  /  Владимир Абрамов  /  Старый Ирвин Эллисон  /  Паренёк с окраины  /  Алексей Потанин  /  Анатолий Чарушин  /  Лилия Зайнуллина  /  Alinanatali69  /  Елена Стомина  /  Евгений Ефрешин  /  Эд Покров  /  Андрей Искра  /  Ольга Горная  /  Владимир Самсонов  /  Ира Якименко  /  Светлана Владимировна Чуйкова  /  Роман Арт.....  /  Игорь Быков  /  Анатолий Платонов  /  Гюнтер Морр - Скильтон
Продолжение списка

Рекомендуемые авторы:

BEST
https://www.litprichal.ru/users/antropos/
BEST
Создай свое отражение:-) Вдохнови творчеством
BEST
Я пишу о том, что умалчивает официоз.
BEST
видео https://www.litprichal.ru/video/2281/
BEST
Кандидат физ.мат.наук 1980, член Союза Писателей России 1996
BEST
BEST
BEST
Поезд из Франции.
BEST
BEST
BEST
BEST


Авторские анонсы:

Маняша и Ангина (или предавательство детёв) — [Елена Солод]   Драмы в стихах
*** — [Катя Плетнёва]   Лирика городская
Лесоруб, отморозки и демоны — [Антон Боровиков]   Критика
Угасли чувства,словно свечи — [Caleydoscop]   Авторская песня
*** — [Катя Плетнёва]   Лирика любовная
Я не люблю. — [Белла Минцева]   Лирика пейзажная
­Перечитывая Пелевина — [Андрей Искра]   Стихи, не вошедшие в рубрики
Это мой город — [Антон Боровиков]   Эссе
Продолжение списка

Плейкасты:

Ближайшие праздники:

06
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
06
Международный день зубного врача
07
День бабушек
08
Международный женский день (8 Марта)
08
Масленица
09
День диджея
09
Шевченковский день
10
День архивов

Тосты:

Все тосты

Поздравления:

Все поздравления

Художественная литература:

Андреев Л.Н.
Грин А.С.
Лермонтов М. Ю.
Радищев А. Н.
Булгаков М.А.
Д. Мамин-Сибиряк
Лесков Н. С.
Салтыков-Щедрин М. Е.
Бунин И.А.
Добролюбов Н. А.
Мережковский Д. С.
Соловьев В. С.
В. Гаршин
Достоевский Ф. М.
О. Генри
Толстой А. Н.
Гоголь Н.В.
Замятин Е. И.
Одоевский В. Ф.
Толстой Л.Н.
Гончаров И. А.
Карамзин Н. М.
Островский А. Н.
Тургенев И. С.
Горький М.
Короленко В. Г.
Платонов А. П.
Фонвизин Д. И.
Грибоедов А. С.
Крылов И. А.
Пришвин М. М.
Чернышевский Н. Г.
Григорович Д. В.
Куприн А. И.
Пушкин А. С.
Чехов А. П.

Последние поступления:

Богач и Еремка — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Старый воробей — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Вертел — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
В глуши — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Ак-Бозат — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Серая шейка — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Приемыш — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Постойко — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Зимовье на Студеной — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Емеля-охотник — [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк]
Художники — [Всеволод Михайлович Гаршин]
Attalea princeps — [Всеволод Михайлович Гаршин]

Самые популярные произведения:

Анна Каренина — [Толстой Л.Н.]
Война и мир — [Толстой Л.Н.]
Кавказский пленник — [Толстой Л.Н.]
Крейцерова соната — [Толстой Л.Н.]
Дни Турбиных — [Булгаков М.А.]
Алые паруса — [Грин А.С.]
Митина любовь — [Бунин И.А.]
Евгений Онегин — [Пушкин А. С.]
Капитанская дочка — [Пушкин А. С.]
Первая любовь — [Тургенев И. С.]
Отцы и дети — [Тургенев И. С.]
Записки охотника — [Тургенев И. С.]
ЛитПричал - это уникальный творческий сайт.
У авторов и пользователей есть возможность общаться, писать рецензии, знакомиться с художественной литературой, участвовать в конкурсах, публиковать современные cтихи, прозу, создавать плейкасты.
Проведите время с нами! :) Поделитесь своим творчеством!

Стихи и прозаСовременная литература - зеркало нашего мира, в котором отражаются мысли сегодняшнего поколения, веяния нашей эпохи, раскрываются насущные проблемы и анализируются события прошедших лет. Читать современную прозу и стихи - значит идти в ногу со временем, оставаться в курсе происходящего и быть неравнодушным к судьбе человечества.

Творчество современных писателей

Лирика, рассказы и любовные стихи сегодняшних творцов - это не та классическая литература, к которой мы привыкли. В каждой поэзии или повести отображены стремительные события нашего времени, проблемы поколения и вопросы, которые беспокоят каждого. Современный герой живет по соседству, ступает по тем же улицам, посещает те же места, что и читатель. Это близкий по духу и мировоззрению персонаж, который совершает похожие ошибки и старается гордо преодолеть все жизненные неурядицы. В современном герое каждый читатель отыщет частичку себя и найдет ответы, на вопросы, которые до этого казались неразрешимыми.

Литературный портал для творческих личностей

Творчество современных писателейСовременная художественная литература радует новыми именами и стилями. Литературный портал создан для того, чтобы каждый творческий человек смог поделиться своим талантом, а любители литературы сумели познать новые направления и познакомились с сегодняшними писателями. Стихи о любви, оригинальные песни и поздравления все это вы найдете на страницах нашего портала. Путь начинающего автора труден и тернист. Литпричал - идеальная возможность для молодых писателей и поэтов заявить о себе и опубликовать свои творения. Мы не ограничиваем авторов в выборе тематики, жанра и формы написания. Каждое стихотворение или роман заслуживают внимания. Кто знает, возможно через несколько лет молодой автор станет знаменитым, а его работы будут издаваться многочисленными тиражами.

Литпричал - уникальный творческий портал в новом формате. Мы предлагаем общение без границ из любого уголка мира, широкие возможности для реализации творческих идей и самовыражения. На форуме каждый может высказать свое мнение, написать рецензию или же выслушать критику со стороны.

Если вы начинающий автор или просто литературный гурман - эта площадка для вас. В нашем каталоге вы сможете найти уникальные произведения современных писателей и поэтов, поделиться своими работами и покорить сердца многих читателей. Литпричал - творческий дом для тех, кто готов открыть свое сердце навстречу прекрасному.



Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
https://ukit.com/ - конструктор для создания коммерческих сайтов. ::: Камины в Москве ! ::: Сайт https://wulcan7stars.club/ для всех

1